Con la crisi economica indotta dal Covid esplode a Salerno il fenomeno usura

(Di sabato 19 febbraio 2022) di Clemente Ultimo Tra i molti effetti negativi prodotti a livello socio-economico dalla pandemia – e dagli errori commessi nella gestione dellache ne è derivata – ce n’è uno particolarmente insidioso, per quanto poco evidente: l’aumento del ricorso al prestito ad. La crescita di questocriminale emerge con forza dall’analisi del lavoro svolto nel corso degli ultimi due anni dalla sezione salernitana della Fondazione San Giuseppe Moscati, ente nato nel 1992 per in iniziativa dell’allora parroco della chiesa dell’Immacolata al Gesù nuovo di Napoli padre Massimo Rastrelli. Un osservatorio privilegiato quello della Fondazione Moscati, considerata la presenza ultraventennale nella città di. Un lasso di tempo che non solo ha permesso di portare un aiuto concreto a centinaia di famiglie, ma ha ...

Advertising

fattoquotidiano : CONFERENZA DI MONACO SULLA SICUREZZA La riunione dei 500, tra capi di Stato e lobbisti: la crisi Ucraina è solo uno… - Linkiesta : Il pacifismo filo-russo sull’Ucraina e il nazionalismo anti-europeo Oggi la crisi con Mosca viene interpretata com… - Tg3web : Alle 23:40 su @RaiTre, Maria Cuffaro conduce Tra guerra e pace. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi ucraina con gli… - Marcell78225090 : RT @erretti42: Ci stanno stritolando con la crisi energetica e il banchiere Draghi si preoccupa solo di demolire il super bonus del 110% #C… - hyuntention : come si fa amicizia con i propri colleghi se tutto ciò di cui parlano è la materia che studiate e ogni volta che pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Con crisi

... perché i grandi decisori politici si sono fatti trovare così impreparati? 'Laenergetica è ... Ed è chiaro che,la combinazione di tutti questi fattori, siamo destinati a vivere in un mondo ...Putin non ha mai risposto finora agli appelli del presidente ucraino, ma l'incontroDraghi ... 'In situazione di, la cosa peggiore è presumere o cercare di indovinare'. L'altra staffilata ...Mondo - Crisi Ucraina? No, guerra all'Europa. Anzi, all'Unione Europea. Il commento di Michele Martelli per .... Il rifiuto euroatlantico è stato per Putin la riprova manifesta del carattere ...In particolare, gli Stati Uniti riterrebbero il ritiro delle milizie russe un “trucco” per ingannare le altre potenze mondiali che stanno osservando con preoccupazione la crisi in Ucraina. Nelle ...