Come si muove e cosa cerca un segugio di autori di canzoni. La versione di "Klaus" Bonoldi (Di sabato 19 febbraio 2022) Guardo il faccione sereno e minaccioso di Marracash sul manifesto all'ingresso e mi infilo nel lungo corridoio verde pisello psichedelico della Universal Musica Publishing Italia, società editoriale di Universal Music. In total black da vecchio rocker, Claudio Klaus Bonoldi mi accoglie nel suo ufficio stanzetta, casino a misura d'uomo. In qualità di A&R Director, da quasi 25 anni Klaus, ("mi hanno chiamato così da ragazzo in poi") scova, assimila, segue e gestisce gli autori della Universal, oltre a guidare una catena di montaggio che sforna canzoni. Partiamo larghissimi: Come sta il mercato discografico? "È stato rivitalizzato da Spotify. Perché la tecnologia succede, spezza il vecchio ordine del mercato del fisico e cambia l'universo. Porta alla luce l'enorme ascolto ...

