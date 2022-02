Colpi di mortaio contro il ministro ucraino, atto di guerra dei filo-russi: video-choc, la situazione precipita | Guarda (Di sabato 19 febbraio 2022) La situazione in Ucraina sta precipitando, in un escalation e una spirale che appaiono ormai inarrestabili. Notizia dell'ultima ora, il fatto che Germania e Francia abbiano suggerito ai loro connazionali di lasciare immediatamente il Paese. L'attacco della russia di Vladimir Putin, infatti, potrebbe essere imminente, potrebbe avvenire da un momento all'altro. L'appello è arrivato dopo i testi con missili balistici effettuato dalla russia in mattinata. Dunque, nel pomeriggio, un nuovo eclatante episodio: dei Colpi di mortaio, e parecchi, sono stati esplosi nei pressi dell'area dove era in visita il ministro degli Interni di Kiev, Denys Monastyrsky, che si trovava nei pressi del villaggio di Novo Lugansk, proprio sulla linea del fronte con i separatisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Lain Ucraina stando, in un escalation e una spirale che appaiono ormai inarrestabili. Notizia dell'ultima ora, il fche Germania e Francia abbiano suggerito ai loro connazionali di lasciare immediatamente il Paese. L'attacco dellaa di Vladimir Putin, infatti, potrebbe essere imminente, potrebbe avvenire da un momento all'altro. L'appello è arrivato dopo i testi con missili balistici effettuato dallaa in mattinata. Dunque, nel pomeriggio, un nuovo eclatante episodio: deidi, e parecchi, sono stati esplosi nei pressi dell'area dove era in visita ildegli Interni di Kiev, Denys Monastyrsky, che si trovava nei pressi del villaggio di Novo Lugansk, proprio sulla linea del fronte con i separatisti ...

