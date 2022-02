Colapesce e Dimartino commentano la cover di Ana Mena e le tirano una frecciatina (Di sabato 19 febbraio 2022) Ana Mena ieri sera è stata ospite a Propaganda Live dove ha potuto cantare Duecentomila Ore e Musica Ligera. Quest’ultimo brano è stato uno dei suoi ultimi singoli ed altro non è che la cover in spagnolo di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino. Ana Mena: Música Ligera (cover in spagnolo di Musica Leggerissima) è il suo nuovo singolo https://t.co/LdCj3CMCpw — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2021 I due, in occasione dell’ospitata di Ana, hanno inviato al conduttore Diego Bianchi un video fra l’ironico ed il surreale, in cui hanno commentato la versione spagnola del loro singolo. “Abbiamo notato una vaga somiglianza con la nostra canzone, non ci è dispiaciuta, però ci saranno gli avvocati per sistemare questa faccenda. Battute a parte noi siamo fan reali di Ana ... Leggi su biccy (Di sabato 19 febbraio 2022) Anaieri sera è stata ospite a Propaganda Live dove ha potuto cantare Duecentomila Ore e Musica Ligera. Quest’ultimo brano è stato uno dei suoi ultimi singoli ed altro non è che lain spagnolo di Musica Leggerissima di. Ana: Música Ligera (in spagnolo di Musica Leggerissima) è il suo nuovo singolo https://t.co/LdCj3CMCpw — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 6, 2021 I due, in occasione dell’ospitata di Ana, hanno inviato al conduttore Diego Bianchi un video fra l’ironico ed il surreale, in cui hanno commentato la versione spagnola del loro singolo. “Abbiamo notato una vaga somiglianza con la nostra canzone, non ci è dispiaciuta, però ci saranno gli avvocati per sistemare questa faccenda. Battute a parte noi siamo fan reali di Ana ...

