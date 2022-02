Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori (FOTO) (Di sabato 19 febbraio 2022) È nato il figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Clizia Incorvaia ha dato alla luce il suo secondo figlio, primo avuto dall’attuale compagno Paolo Ciavarro. Sapevamo da tempo che l’ex gieffina era in dolce attesa e già nel 2021 Ciavarro aveva affermato in un’intervista che sperava in un maschietto. Ecco cosa riporta anche il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 19 febbraio 2022) È nato il figlio diha dato alla luce il suo secondo figlio, primo avuto dall’attuale compagno. Sapevamo da tempo che l’ex gieffina era in dolce attesa e già nel 2021aveva affermato in un’intervista che sperava in un maschietto. Ecco cosa riporta anche il L'articolo proviene da Novella 2000.

