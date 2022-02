Clearview AI ha raccolto milioni di nostre foto affinchè “quasi ogni persona nel mondo sia identificabile”

Leggi su computermagazine

(Di sabato 19 febbraio 2022) Secondo il Washington Post, la società di software che fornisce programmi di riconoscimento facciale alle forze dell’ordine degli Stati Uniti intenderebbe espandere l’utilizzo dei propri sistemi anche oltre il perimetro amministrativo e governativo pubblico, aprendosi al settore bancario ed ai lavoratori della Gig Economy. La società applica una tecnologia di riconoscimento facciale aggregando dati dal web – ComputerMagazine.itLa società per azioni statunitenseAI, con sede legale a Manhattan, è stata fondata nel 2017 con l’intento di utilizzare una tecnologia proprietaria di riconoscimento facciale da applicare in ambito investigativo per ridurre la criminalità. Ad oggi, la società dichiara di disporre di un database con oltre 10 miliardi di immagini facciali, sostenendo di averle ottenute ed archiviate esclusivamente attraverso spazi web ...