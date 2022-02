City - Tottenham | finale pazzesco! Kane regala la vittoria a Conte al 96'

(Di sabato 19 febbraio 2022) Nel big match della 26ª giornata di Premier League, il, vince a sorpresa per 3 - 2 in casa del Manchester. In gol Kulusevski, Gundogan,(doppietta) e Mahrez. Guarda gli highlights ...

DiMarzio : .@SpursOfficial I Primo gol con il #Tottenham per Dejan #Kulusevski - GoalItalia : Conte batte Guardiola, il Tottenham espugna l'Etihad Stadium: gli 'Spurs' tornano al successo sul campo del Manches… - pisto_gol : Conte batte Guardiola, il City va sotto per il gol di Kulusevski , pareggia Gundogan, ancora avanti il Tottenham co… - Fprime86 : RT @CB_Ignoranza: 4’ Manchester City 0-1 Tottenham; 33’ Manchester City 1-1 Tottenham; 59’ Manchester City 1-2 Tottenham; 92’ Manchester Ci… - el_sureste : #Deportes | Cardiaco triunfo de #Tottenham ante Manchester City ?? -

Queste le dichiarazioni del tecnico del, Antonio Conte dopo la vittoria rocambolesca per 3 - 2 sul campo del Manchester, grazie ad una rete di Harry Kane arrivata nei minutti di ...Nel big match della 26ª giornata di Premier League, il, vince a sorpresa per 3 - 2 in casa del Manchester. In gol Kulusevski, Gundogan, Kane (doppietta) e Mahrez. Guarda gli highlights del matchIl Tottenham interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive imponendosi all’Etihad contro la capolista Manchester City. Una gara infinita e incredibile quella condotta dagli uomini di Conte, che ...Gli highlights e le azioni salienti di Manchester City-Tottenham 2-3, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Succede di tutto all’Etihad Stadium ma alla fine è Conte a battere ...