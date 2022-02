Ciclismo, Tour Alpes Maritimes et du Var 2022: Tim Wellens vince la seconda tappa e sale in vetta alla generale (Di sabato 19 febbraio 2022) Si tinge sempre più di Lotto Soudal il Tour des Alpes Maritimes et du Var 2022. Dopo la vittoria di Caleb Ewan nella prima frazione disputata ieri, anche la seconda va al team belga, grazie al successo di Tim Wellens, che ha avuto la meglio allo sprint di Nairo Quintana (Arkea-Samsic). La tappa odierna, la Puget-Théniers – La Turbie di 149,1 chilometri, presentava diverse salite e ha regalato grande battaglia. Nel finale ci ha pensato Nairo Quintana a scuotere il gruppo, con un attacco davvero perentorio a 8 chilometri dal traguardo, sull’ultimo strappo. Quando tutto sembrava portare verso il successo del colombiano, il belga del team Lotto raggiunge il portacolori del team Arkea e lo brucia proprio sul traguardo. Alle loro spalle chiude il francese Valentin Madouas ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Si tinge sempre più di Lotto Soudal ildeset du Var. Dopo la vittoria di Caleb Ewan nella prima frazione disputata ieri, anche lava al team belga, grazie al successo di Tim, che ha avuto la meglio allo sprint di Nairo Quintana (Arkea-Samsic). Laodierna, la Puget-Théniers – La Turbie di 149,1 chilometri, presentava diverse salite e ha regalato grande battaglia. Nel finale ci ha pensato Nairo Quintana a scuotere il gruppo, con un attacco davvero perentorio a 8 chilometri dal traguardo, sull’ultimo strappo. Quando tutto sembrava portare verso il successo del colombiano, il belga del team Lotto raggiunge il portacolori del team Arkea e lo brucia proprio sul traguardo. Alle loro spalle chiude il francese Valentin Madouas ...

