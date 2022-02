Ciclismo | Richard Carapaz guarisce dal Covid e vince il campionato nazionale a cronometro

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022)ha vinto il. L’ecuadoriano si è imposto nella prova contro il tempo andata in scena a Ciudad Mitad del Mundo, completando i 38,2 km con il tempo complessivo di 47’21”. Tutto estremamente facile per il sudamericano, che è guarito dal-19 (era risultato positivo la scorsa settimana, venendo costretto a ritirarsi dal Tour de la Provence). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 (nella prova in linea) ha rifilato un distacco di 2’04” a Jorge Montenegro (vincitore lo scorso anno) e di 3’21” a Alexis Benjamin Quinteros. Si tratta della prima vittoria stagionale per il 28enne della Ineos Grenadiers., al via l’UAE Tour. Inizia la stagione di Pogacar, tantissime le stelle presenti Il vincitore del Giro d’Italia 2019, ...