Ciclismo | Poels fa tappa e maglia alla Vuelta a Andalucia | “Le gambe sono buone | vogliamo difendere il primato”

(Di sabato 19 febbraio 2022) Woutsi è aggiudicato la quartadella2022, portandosi anche in testaclassifica generale quando manca una solaal termine della corsa spagnola. L’olandese della Bahrain Victorious chiude così un digiuno di vittorie che durava da quasi 3 anni, dsettimadel Giro del Delfinato 2019.era ovviamente molto soddisfatto nelle dichiarazioni rilasciate ad Eurosport dopo l’arrivo: “È stata una giornata durissima sin dall’inizio, ma fortunatamente abbiamo tenuto tutto sotto controllo.entrato in una fuga da quattro uomini e poiriuscito a seguire Alexey Lutsenko e vincere allo sprint.molto felice”. Uno sprint imperioso per ...