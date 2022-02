Ciclismo | Mauri Vansevenant | “Non posso lamentarmi Ogni giorno mi sento meglio”

(Di sabato 19 febbraio 2022)ha dato spettacolo in occasione della Vuelta a Andalucía. Terzo posto quest’oggi per il portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha chiuso alle spalle del kazako Alexey Lutsenko (Astana) e l’olandese Wout Poels (Bahrain – Victorious). Il ciclista belga ha affermato alla stampa come riporta il portale della squadra: “Non. È solo il mio quartodi gare in questa stagione ed essere sul podio veramente bello.misempree questo mi dà fiducia”. Il nativo di Namur ha concluso il suo intervento affermando: “Oggi è stata dura là fuori, abbiamo dato tutto sin dall’inizio della tappa. Non c’è stato un minuto per rifiatare lungo il percorso, ma sono contento del mio sforzo e ...

