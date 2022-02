Ci sono valori ben più importanti che insegnare nelle scuole il valore dei vaccini. Lettera (Di sabato 19 febbraio 2022) Inviata da Pierantonio Casagrande - Per me ci sono valori ben più importanti che insegnare nelle scuole il valore dei vaccini. Quelli che intendo sono valori che mi sembra siano sempre stati trascurati o poco valorizzati nell'insegnamento pubblico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 19 febbraio 2022) Inviata da Pierantonio Casagrande - Per me ciben piùcheildei. Quelli che intendoche mi sembra siano sempre stati trascurati o pocozzati nell'insegnamento pubblico. L'articolo .

Advertising

Pontifex_it : Gli #anziani vanno curati come un tesoro dell’umanità: sono la nostra saggezza, la nostra memoria. È decisivo che i… - orizzontescuola : Ci sono valori ben più importanti che insegnare nelle scuole il valore dei vaccini. Lettera - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: #SevereWeather ?? Storica ondata di maltempo nel Regno Unito per la tempesta #Eunice. Nell'isola di #Wight sono state misu… - alexthor1967 : @Antigon25386936 @EugenioCardi @repubblica Queste sono le notizie che indicano che la fine è vicina ...per un rimpr… - mantovanimg : @autocostruttore Cosa c’è di bello e formativo in questo? Nulla. Sono semplici oscenità progressiste. Questo è il m… -