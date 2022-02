Chi è Stephen Pagliuca | il co-proprietario dei Boston Celtics e del fondo Bain Capital pronto a rilevare l’Atalanta

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 19 febbraio 2022) Novità importantissime in casa Atalanta, arrivano conferme sul possibile passaggio di proprietà. La cessione potrebbe arrivare a stretto giro di posta, già dalle prossime settimane. La squadra è concentrata sulla stagione in corso ma, inevitabilmente, le attenzioni si sono spostate tutte sul futuro. Anche dagli Stati Uniti arrivano conferme sulla notizia lanciata dall’Italia: lo statunitense, co-presidente dele azionista della franchigia Nba deiè l’uomo principale della cordata pronta ad acquistare. L’accelerazione è arrivata negli ultimi giorni, la valutazione del club è tra i 400 e i 500 milioni di euro, l’accordo potrebbe essere raggiunto per il 55% delle azioni di Percassi. L’ingresso ...