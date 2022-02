Chi è Pagliuca? Tutto sull’azionista che stravolgerà il futuro dell’Atalanta

Leggi su goalnews

(Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Il miliardario americano Stephenè diventato azionista dell'Atalanta. Il magnate, proprietario della Boston Celtics, ha rilevato il 3% delle quote della società rossonera.? Chi è Stefano? Il nuovo azionista dell'Atalanta è anche partner del conoscente di calcio italiano Pallotta. Notizie tanto attese oggi: la famiglia Perkasi ha venduto una quota del 55% di Atlanta al fondo di Stephen. È un fondo di investitori americani che si è avventurato nel mondo dello sport., classe 1955, è co-presidente di Bain Capital, fondo con 155 miliardi di dollari di asset under management.è entrato a far parte di Bain Capital nel 1989 ed è diventato rapidamente un prezioso membro dell'azienda. Fornisce consulenza alle migliori aziende del mondo su strategie di ...