Cessione Atalanta, ufficiale: venduto il 55% del club a Stephen Pagliuca (Di sabato 19 febbraio 2022) Gli americani entrano, anche, nell'Atalanta. Dopo diverse voci, la società bergamasca ha ufficializzato, attraverso Antonio Percassi, il passaggio del 55% delle quote societarie ad un gruppo d'investimento statunitense. Anzi, italo-americano. Più di metà proprietà della Dea Srl, la sub-holding che detiene circa l'86% del capitale sociale dell'Atalanta, passa nelle mani di Stephen Pagliuca. È lui l'uomo forte al comando della cordata. Ma chi è il nuovo arrivato nel mondo della Serie A? È il co-proprietario dei Boston Celtics, squadra di basket che disputa il campionato di NBA. Un passo epocale per i bergamaschi che, comunque, resteranno ancora legati alla famiglia Percassi. Ecco le prime voci dopo la Cessione del pacchetto societario dell'Atalanta.

