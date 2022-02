Cessione Atalanta, il dolore di dover “perdere” un’altra eccellenza italiana (Di sabato 19 febbraio 2022) un’altra big del nostro calcio potrebbe presto finire nelle mani americane: si parla con insistenza della Cessione dell’Atalanta Negli ultimi anni abbiamo imparato ad ammirare e amare l’Atalanta, ora l’ipotesi sempre più concreta di una Cessione non può che sbigottire. Non tanto perché la Dea non sia un asset appetibile, tutt’altro, quanto perché un progetto virtuoso come quello nerazzurro vorremmo non finisse mai. La seconda avventura della famiglia Percassi al timone di comando è stata sin qui memorabile, addirittura storica per come ha saputo rendere grande una “provinciale” e condurla addirittura ai quarti di finale della Champions League. Grazie alla lungimiranza, agli investimenti nel settore giovanile e nelle strutture d’allenamento, grazie a un allenatore unico in Italia per capacità di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022)big del nostro calcio potrebbe presto finire nelle mani americane: si parla con insistenza delladell’Negli ultimi anni abbiamo imparato ad ammirare e amare l’, ora l’ipotesi sempre più concreta di unanon può che sbigottire. Non tanto perché la Dea non sia un asset appetibile, tutt’altro, quanto perché un progetto virtuoso come quello nerazzurro vorremmo non finisse mai. La seconda avventura della famiglia Percassi al timone di comando è stata sin qui memorabile, addirittura storica per come ha saputo rendere grande una “provinciale” e condurla addirittura ai quarti di finale della Champions League. Grazie alla lungimiranza, agli investimenti nel settore giovanile e nelle strutture d’allenamento, grazie a un allenatore unico in Italia per capacità di ...

