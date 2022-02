Cervinara Ucciso in un agguato Nicola Zeppetelli | titolare di un circolo ricreativo

(Di sabato 19 febbraio 2022) Sabato di morte nell’Avellinese. L’a colpi di pistola è avvenuto a. La vittima èdi un. In base al racconto dei testimoni il quarantenne sarebbe stato affrontato all’esterno del locale, nel centro storico di. L’imprenditore è stato soccorso da alcuni passanti ancora in vita, ma è poi deceduto per le gravi ferite riportate. L’omicidio disegue di pochi giorni l’avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasta gravemente ferita una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi.

