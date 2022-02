Centrodestra, Guido Crosetto svela il piano di Giorgia Meloni: Fratelli d'Italia apre una nuova fase (Di sabato 19 febbraio 2022) Da quello che leggo, Meloni fa un certo tipo di discorso: 'dice sì ragazzi, io sono al Centrodestra e ci sono sempre stata, ma garantitemi che ci siete anche voi e che non tornare verso il ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 febbraio 2022) Da quello che leggo,fa un certo tipo di discorso: 'dice sì ragazzi, io sono ale ci sono sempre stata, ma garantitemi che ci siete anche voi e che non tornare verso il ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Crosetto svela cosa ha in mente #GiorgiaMeloni per il #centrodestra Il piano di @FratellidItalia @giadinagrisu #19febbraio… - Nic_Dambrosio : RT @tempoweb: #Crosetto svela cosa ha in mente #GiorgiaMeloni per il #centrodestra Il piano di @FratellidItalia @giadinagrisu #19febbraio… - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Crosetto svela cosa ha in mente #GiorgiaMeloni per il #centrodestra Il piano di @FratellidItalia @giadinagrisu #19febbraio… - katakhon : RT @tempoweb: #Crosetto svela cosa ha in mente #GiorgiaMeloni per il #centrodestra Il piano di @FratellidItalia @giadinagrisu #19febbraio… - tempoweb : #Crosetto svela cosa ha in mente #GiorgiaMeloni per il #centrodestra Il piano di @FratellidItalia @giadinagrisu… -