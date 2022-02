Catania-Virtus Francavilla, Serie C: probabili formazioni e diretta TV (Di sabato 19 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Massimino, il Catania ospita la Virtus Francavilla nella gara valida per la 28esima giornata del girone C di Serie C. Mentre i padroni di casa tentano di risalire la china verso metà classifica, gli ospiti provano un attacco al secondo posto. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Catania-Virtus Francavilla. Il momento del Catania Il periodo attraversato dal Catania è sempre piuttosto complicato per via di tutte le vicende societarie che sta affrontando e che ha dovuto affrontare. Ad ogni modo, i rossazurri sono riusciti a barcamenarsi tra le varie difficoltà e si trovano al tredicesimo posto con 32 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Massimino, ilospita lanella gara valida per la 28esima giornata del girone C diC. Mentre i padroni di casa tentano di risalire la china verso metà classifica, gli ospiti provano un attacco al secondo posto. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIl periodo attraversato dalè sempre piuttosto complicato per via di tutte le vicende societarie che sta affrontando e che ha dovuto affrontare. Ad ogni modo, i rossazurri sono riusciti a barcamenarsi tra le varie difficoltà e si trovano al tredicesimo posto con 32 ...

Advertising

qui_si : Ecco le probabili formazioni di Catania ?? Virtus Francavilla in programma oggi pomeriggio ore 14:30 allo stadio 'An… - NuovoSud : Calcio, il Catania dalle 'sette vite' domani al 'Massimino' ospita la Virtus Francavilla - TgrRaiSicilia : #Calcio, serie c: domani siciliane in campo tra le mura di casa. Al Barbera arriva la Turris. Il Catania travolto d… - Calciodiretta24 : Catania - Virtus Francavilla: diretta live e risultato in tempo reale - SalentoSport : #SERIEC/C – #VirtusFrancavilla senza due titolari per il match contro il Catania: il #Giudicesportivo… -