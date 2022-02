Caso Epstein, trovato morto Brunel l’ex agente di moda, amico anche del principe Andrea (Di sabato 19 febbraio 2022) L’amico di Jeffrey Epstein, Jean-Luc Brunel, che avrebbe anche abusato di Virginia Giuffre, l’accusatrice del principe Andrea, è stato trovato morto in prigione. I quotidiani francesi Le Monde e Le Parisien riferiscono che l’agente di moda è stato rinvenuto impiccato la scorsa notte nella sua cella nella prigione di La Santé a Parigi. L’uomo era strettamente coinvolto nei traffici di minori a scopi sessuali di Epstein e Maxwell. morto in carcere Jean-Luc Brunel, l’amico di Epstein Jean-Luc Brunel, 76 anni, accusato di stupro e aggressione sessuale di minori. Un reato per il quale alla fine era stato incarcerato nel ... Leggi su velvetmag (Di sabato 19 febbraio 2022) L’di Jeffrey, Jean-Luc, che avrebbeabusato di Virginia Giuffre, l’accusatrice del, è statoin prigione. I quotidiani francesi Le Monde e Le Parisien riferiscono che l’diè stato rinvenuto impiccato la scorsa notte nella sua cella nella prigione di La Santé a Parigi. L’uomo era strettamente coinvolto nei traffici di minori a scopi sessuali die Maxwell.in carcere Jean-Luc, l’diJean-Luc, 76 anni, accusato di stupro e aggressione sessuale di minori. Un reato per il quale alla fine era stato incarcerato nel ...

