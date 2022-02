Caso Djokovic | Panatta | ' La sua presenza agli Internazionali di Roma è inaccettabile'

(Di sabato 19 febbraio 2022) 'Le mie opinioni personali su Dojokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a casa . A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del ...

Advertising

Adnkronos : Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Cos… - LucaBizzarri : Il caso Djokovic, spiegato. - mrtrs77 : RT @globalistIT: - AndreaMontana77 : RT @chiaralucetw: #Draghi sulla tensione #RussiaUcraina: “si però in caso di sanzioni alla Russia escludiamo l’energia”. Della serie: stiam… - laalcolizzata1 : RT @antondepierro: Sono fermamente convinto che #Djokovic non debba partecipare agli Internazionali di #Tennis a #Roma.Sarebbe un messaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Djokovic

'Le mie opinioni personali su Dojokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a casa . A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del ...... ha spiegatonel corso di un'intervista concessa a RTS. 'Vedremo, come ho detto, le regole cambiano di continuo. Valuterò ogni singolo. Sto cercando di capire come si evolve la pandemia ...Il vincitore del Roland Garros 1976 ha parlato così in un'intervista rilasciata all'Adnkronos: "Le mie opinioni personali su Djokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o ...A maggio, invece, si profila la sua partecipazione al torneo di Roma. Novak Djokovic a Roma per gli Internazionali d'Italia al Foro Italico? La posizione di Adriano Panatta sul 'caso… Leggi ...