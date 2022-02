Caso Djokovic | Lopalco | ' Posizione del serbo gravissima per l' esempio che rappresenta'

Advertising

Adnkronos : Caso #Djokovic, deve essere libero di partecipare agli Internazionali d'Italia? Il sottosegretario alla Salute Cos… - LucaBizzarri : Il caso Djokovic, spiegato. - MToniolatti : RT @globalistIT: - NiccoColo : RT @antondepierro: Sono fermamente convinto che #Djokovic non debba partecipare agli Internazionali di #Tennis a #Roma.Sarebbe un messaggio… - antondepierro : RT @antondepierro: Sono fermamente convinto che #Djokovic non debba partecipare agli Internazionali di #Tennis a #Roma.Sarebbe un messaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Djokovic

Suldi Novaksi è espresso, tra i tanti, anche Pier Luigi Lopalco , docente di Igiene all'Università del Salento. Il tennista serbo è un no - vax , e sta sollevando grandi polemiche. Il tema ...Nel mondo del tennis continua a tenere ilNovak. Il serbo non è sceso in campo agli Australian Open per la decisione di non vaccinarsi contro il Covid - 19 e potrebbero esserci dei provvedimenti anche in vista dei prossimi ...“Le mie opinioni personali su Djokovic non cambiano e lo ribadisco anche adesso. Per me o si vaccina o farebbe meglio a starsene a casa. A decidere ovviamente non sono io, ma il regolamento del torneo ...Il tema è quello della probabilità che Djokovic, non in regola con i requisiti richiesti per l’ammissione a tornei di altri Paesi, venga ammesso a giocare gli Internazionali di Tennis di Roma: “Al di ...