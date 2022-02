Caro Porro, trattato come un appestato all’hub vaccinale (Di sabato 19 febbraio 2022) Caro Porro, l’altro giorno mi sono recato all’hub vaccinale della mia zona per effettuare la terza dose del vaccino, in quanto ho più di 50 anni e sono obbligato al booster per poter lavorare. Avevo prenotato tempo fa, nella speranza che nel frattempo qualcosa potesse cambiare in Parlamento, ma, come prevedibile, nulla è cambiato. Una volta arrivato all’hub, ho compilato il modulo per il consenso e mi sono permesso di scrivere una nota per dire di essere stato obbligato al consenso in seguito al dl n.1 del 07/01/2022 che mi costringe al booster per poter lavorare. Il trattamento che mi è stato riservato a quel punto è stato un delirio: mi è stato detto da un medico molto giovane (sarei curioso di conoscerne i titoli!) che quel documento non poteva essere accettato. Ho chiesto perché, ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 febbraio 2022), l’altro giorno mi sono recatodella mia zona per effettuare la terza dose del vaccino, in quanto ho più di 50 anni e sono obbligato al booster per poter lavorare. Avevo prenotato tempo fa, nella speranza che nel frattempo qualcosa potesse cambiare in Parlamento, ma,prevedibile, nulla è cambiato. Una volta arrivato, ho compilato il modulo per il consenso e mi sono permesso di scrivere una nota per dire di essere stato obbligato al consenso in seguito al dl n.1 del 07/01/2022 che mi costringe al booster per poter lavorare. Il trattamento che mi è stato riservato a quel punto è stato un delirio: mi è stato detto da un medico molto giovane (sarei curioso di conoscerne i titoli!) che quel documento non poteva essere accettato. Ho chiesto perché, ...

