Caro gasolio e sicurezza in banchina: Baccini, Costa e Coronas accanto ai pescatori di Fiumicino (Di sabato 19 febbraio 2022) Fiumicino – Mario Baccini, Stefano Costa e Alessio Coronas al fianco dei pescatori di Fiumicino. Questa mattina, infatti, leader del centrodestra fiumicinese, il capogruppo di Fratelli d’Italia e quello di Forza Italia hanno deciso di incontrare e di manifestare la loro solidarietà alla categoria, che da anni chiede la messa in sicurezza della banchina del porto canale di Fiumicino: un grave problema che, nonostante le accorate richieste dei lavoratori, non è stato mai risolto. Non solo: fra le ragioni delle proteste dei pescatori c’è anche il Caro gasolio, che mette in crisi uno dei più importanti asset dell’economia del territorio e rischia di far finire sul lastrico centinaia di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 19 febbraio 2022)– Mario, Stefanoe Alessioal fianco deidi. Questa mattina, infatti, leader del centrodestra fiumicinese, il capogruppo di Fratelli d’Italia e quello di Forza Italia hanno deciso di incontrare e di manifestare la loro solidarietà alla categoria, che da anni chiede la messa indelladel porto canale di: un grave problema che, nonostante le accorate richieste dei lavoratori, non è stato mai risolto. Non solo: fra le ragioni delle proteste deic’è anche il, che mette in crisi uno dei più importanti asset dell’economia del territorio e rischia di far finire sul lastrico centinaia di ...

Advertising

PolicyMaker_mag : L’impatto dei rincari investe i trasporti: un autotrasportatore che in 1 anno percorre 100 mila km e consuma circa… - befgroup : Autotrasporto slovacco protesta contro il caro gasolio Interrotta la circolazione nell’autostrada che porta al conf… - ServiziAlLavoro : Autotrasporto: ecco le proposte del Governo contro il caro gasolio - - Erre94 : @PiazzapulitaLA7 i trasportatori hanno il problema non per il caro gasolio, ma perché non gli pagano il giusto per… - TrasportiItalia : Si è svolto oggi un incontro tra le associazioni dell'autotrasporto e la Viceministra alle Infrastrutture e Mobilit… -