Caro bollette, è finita l’età dell’innocenza. Firmato Cazzola (Di sabato 19 febbraio 2022) Il Caro-bollette è l’ultima metafora (in ordine di tempo perché ne seguiranno altre) di un Paese che non vuole uscire dall’età dell’innocenza. Da noi i primi a scagliarsi contro l’evasione (un fenomeno di cui si ingigantisce ad occhio l’ammontare) sono gli evasori. Infatti, come ricorda sempre Alberto Brambilla, sintetizzando per scaglioni, lo 0,10% dei contribuenti paga il 6,02% dell’Irpef; lo 0,24% paga il 9,03%; l’1,21% paga il 19,56%; il 4,63% paga il 37,22%; il 13,22% paga il 58,86%; il 42,94% paga l’88,55%. Per contro il 43,62% dei contribuenti paga solo il 2,31% dell’intera Irpef. Così l’Italia – sta scritto nel IX Rapporto di itinerari previdenziali – sembrerebbe “un Paese di poveri: se solo 31,161 milioni di cittadini su 59,817 milioni di abitanti presentano per il 2019 una dichiarazione dei redditi positiva, ... Leggi su formiche (Di sabato 19 febbraio 2022) Ilè l’ultima metafora (in ordine di tempo perché ne seguiranno altre) di un Paese che non vuole uscire dal. Da noi i primi a scagliarsi contro l’evasione (un fenomeno di cui si ingigantisce ad occhio l’ammontare) sono gli evasori. Infatti, come ricorda sempre Alberto Brambilla, sintetizzando per scaglioni, lo 0,10% dei contribuenti paga il 6,02% dell’Irpef; lo 0,24% paga il 9,03%; l’1,21% paga il 19,56%; il 4,63% paga il 37,22%; il 13,22% paga il 58,86%; il 42,94% paga l’88,55%. Per contro il 43,62% dei contribuenti paga solo il 2,31% dell’intera Irpef. Così l’Italia – sta scritto nel IX Rapporto di itinerari previdenziali – sembrerebbe “un Paese di poveri: se solo 31,161 milioni di cittadini su 59,817 milioni di abitanti presentano per il 2019 una dichiarazione dei redditi positiva, ...

