Carabiniere arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti su quattro ragazze Accuse anche alla madre Il militare respinge gli addebiti

fattoquotidiano : La Spezia, carabiniere arrestato per violenza sessuale: è accusato di aver molestato quattro donne nel locale di pr… - fanpage : Solo successivamente, dato che gli abusi non cessavano, le vittime hanno deciso di raccontare tutto - infoitinterno : Carabiniere arrestato per violenza sessuale: avrebbe molestato 4 donne nel locale dei genitori - bizcommunityit : Carabiniere arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti su quattro ragazze. Accuse anche alla madre. Il milita… - Lucavad72 : RT @fanpage: Solo successivamente, dato che gli abusi non cessavano, le vittime hanno deciso di raccontare tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniere arrestato

e titolare di fatto di un locale, molestava le dipendenti e usava il suo potere per ...Con questa accusa un militare in servizio in una caserma nella provincia di La Spezia è stato...Undi 35 anni, in servizio in provincia della Spezia, è statovenerdì 18 febbraio con l'accusa di violenza sessuale per aver molestato, in diversi periodi, quattro donne dipendenti ...Ad essere arrestato è un carabiniere che in passato ha prestato servizio alla Spezia. (Città della Spezia) Il legale del carabiniere ha poi aggiunto che tre delle quattro donne che accusano il 35enne ...I carabinieri di Villafranca Tirrena hanno arrestato l'uomo per lesioni aggravate in concorso. Per il figlio, invece, che è stato solo denunciato, il giudice non ha ritenuto di dovere attuare ...