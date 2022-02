Capienza stadi | si riparte con il 75% C' è la Nazionale per riaprire | ma quando il 100%?

(Di sabato 19 febbraio 2022) Si ricomincia dal 75 (per gli) e dal 60 (per i palazzetti) per cento delle capienze. Ieri sera è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto convertito in legge che riporta alla situazione prenatalizia prima del peggioramento della curva epidemiologica con la retrocessione dei limiti al 50 e al 35 per cento. ...

Avanti ? Insomma,pieni per tre quarti, com'era accaduto in autunno. Naturalmente i club non potranno fare i salti mortali per vendere più biglietti in poche ore. Ma è probabile che per le ...... quando scadrà l'obbligo di vaccinazione in quella fascia di età' , si legge nel servizio, al cui interno si aggiunge che presto torneranno apiena anche cinema, teatri e, che potranno ...In armonia con la decisione del governo di riportare al 75% la capienza degli stadi italiani, divenuta ufficiale solo nella tarda serata di venerdì 18 febbraio, l’AS Roma informa di volersi uniformare ...I tifosi saranno l’arma in più del Cagliari nella sfida di lunedì contro il Napoli. Si giocherà in uno stadio aperto al 75 per cento della capienza. Non c’è ancora l’ufficialità ma sarà pubblicata ...