Capienza stadi e impianti sportivi | 75% all' aperto e 60% al chiuso in tutta Italia

(Di sabato 19 febbraio 2022) È quanto si legge nella nota di precisazione e chiarimento del Dipartimento per lo Sport dopo pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022, della legge n.11/2022, con modificazioni,...

ROMA - 'La regola delladel 75% all'aperto e del 60% al chiuso si applica sull'intero territorio nazionale a prescindere dalla colorazione della zona'. È quanto si legge nella nota di precisazione e chiarimento del ...Precedente, si torna alladel 75% all'aperto e 60% al chiuso da sabato 19 febbraio La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24 WhatsApp 333 7575246 - Invia ...... superiore a 75%", deve interpretarsi nel senso che la capienza consentita del 75% possa applicarsi a tutti gli stadi in qualunque zona situati. Tanto evidentemente su presupposto che l'accesso ...A seguito della decisione di ampliare la capienza degli stadi al 75%, il club campano ha messo in vendita dei tagliandi aggiuntivi. Stasera alle 20:45 all’Arechi di Salerno è in programma il match ...