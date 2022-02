Calenda a Pd, Fi e Lega: “Noi mai con Fdi e M5S, e voi?” (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo per il dialogo ma non vuole dire accettazione di qualsiasi controparte: noi non accettiamo confronto con M5S e Fdi. E’ una scelta netta e definita perché il dialogo si fa a partire dai valori comuni”. Così Carlo Calenda al congresso di Azione in corso a Roma. “E mi dispiace se negli interventi ho sentito dire ‘la pensiamo allo stesso modo ma alle elezione andremo separati’. Quale è la logica? Veniamo dalle grandi famiglie politiche europee ma poi alle elezioni ce ne andiamo con Fdi e M5S? Ma dove nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari e liberali europei esiste la possibilità di sottomettersi a sovranisti e populisti? Noi con non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta è nel vostro campo”, conclude Calenda rivolgendosi ai leader di Pd, Fi, Lega, Leu, Iv ospiti del ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noi siamo per il dialogo ma non vuole dire accettazione di qualsiasi controparte: noi non accettiamo confronto con M5S e Fdi. E’ una scelta netta e definita perché il dialogo si fa a partire dai valori comuni”. Così Carloal congresso di Azione in corso a Roma. “E mi dispiace se negli interventi ho sentito dire ‘la pensiamo allo stesso modo ma alle elezione andremo separati’. Quale è la logica? Veniamo dalle grandi famiglie politiche europee ma poi alle elezioni ce ne andiamo con Fdi e M5S? Ma dove nelle radici culturali dei socialdemocratici, dei popolari e liberali europei esiste la possibilità di sottomettersi a sovranisti e populisti? Noi con non saremo mai alleati con i populisti e i sovranisti, la scelta è nel vostro campo”, concluderivolgendosi ai leader di Pd, Fi,, Leu, Iv ospiti del ...

Advertising

Maxdero : I GIOVANI PER LEGA, FI, IV E CALENDA? FORZA LAVORO GRATIS DA SFRUTTARE A PIACIMENTO Per il centrodestra, in buona… - fattoquotidiano : Tirocini e stage non pagati, al Parlamento Ue bocciato l’emendamento M5s per vietarli: votano contro Iv, Forza Ital… - EleonoraEvi : Abbiamo presentato emendamento che chiedeva alla Com di istituire in tutta l’UE un vero e proprio divieto di non re… - Rinascimento65 : RT @autocostruttore: Lega, Forza Italia, Italia viva e Calenda hanno votato contro il divieto di apprendistato gratuito in Europa. Sono peg… - AccettoAnna : RT @giberna2: #elezioni23 Che sta succedendo? Calenda che s’ingruppa con gli odiati 5s, Letta che amoreggia con la Lega e con lo zio, dopo… -