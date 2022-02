Calciomercato Napoli | lo vogliono tutti - Prezzo fissato a 60 milioni

(Di sabato 19 febbraio 2022) Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', alcuni dei maggiori club europei si sono messi in fila per arrivare al polacco che ora vale 60. Il suo contratto scadrà a giugno 2024, ma è ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

, tutti pazzi per Zielinski Zielinski © LaPresseSe nel recente passato la valutazione di Zielinski si era sempre assestata sui 50 milioni di euro, ora il prezzo è da ritoccare al ...: il futuro di Zielinski Gazzetta dello Sport parla di un interessamento della Premier ... con lo spagnolo che piace a Barcellona e Psg e che a fine stagione può lasciare, non si ...Anzi lo apprezzo pure di più perché rimane sempre se stesso.” Dove può arrivare? “Il Napoli, grazie anche a lui, gioca davvero un bel calcio. Come i cavalli bisogna vedere come arriverà allo sprint ...Gaetano Catalano riparte dalla panchina del Rotonda (Serie D girone H) che lo ha scelto come nuovo allenatore dopo aver esonerato Tommaso Napoli. Il solo punto conquistato ... “Il Rotonda Calcio ...