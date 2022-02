Calciomercato, allarme Napoli: il campione lascia la Serie A (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Il Napoli corre il rischio di perdere il suo campione! Allan ha ricevuto offerte da parte di club di Premier League e Bundes Liga.? Il Napoli sta cercando di trattenere più talenti possibile in questa stagione, ma di certo non sarà facile con il mercato che gira a ritmo doppio. Il club campano ha diversi problemi da risolvere, alcuni giocatori sono in scadenza, capitan Lorenzo Insigne è già stato confermato perdente e ha raggiunto un accordo abbastanza favorevole con Toronto. Luciano Spalletti sta migliorando la squadra a 360 gradi. Il Napoli ha osservato più di un campione nel mercato di trasferimento e le voci spagnole hanno recentemente messo in dubbio un fedelissimo del club. Le potenzialità della squadra campana si sono viste, e ora l'allarme del mercato attira ... Leggi su goalnews (Di sabato 19 febbraio 2022) Goal News Ilcorre il rischio di perdere il suo! Allan ha ricevuto offerte da parte di club di Premier League e Bundes Liga.? Ilsta cercando di trattenere più talenti possibile in questa stagione, ma di certo non sarà facile con il mercato che gira a ritmo doppio. Il club campano ha diversi problemi da risolvere, alcuni giocatori sono in scadenza, capitan Lorenzo Insigne è già stato confermato perdente e ha raggiunto un accordo abbastanza favorevole con Toronto. Luciano Spalletti sta migliorando la squadra a 360 gradi. Ilha osservato più di unnel mercato di trasferimento e le voci spagnole hanno recentemente messo in dubbio un fedelissimo del club. Le potenzialità della squadra campana si sono viste, e ora l'del mercato attira ...

