Calcio: Serie B, i risultati della 24esima giornata (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb.(Adnkronos) - I risultati delle partite valide per la 24esima giornata di Serie B: Monza-Pisa 1-2; Parma-Ternana 2-3; Reggina-Pordenone 2-0; Ascoli-Alessandria 3-0; Vicenza-Spal 1-1. Perugia-Cremonese (oggi 16:15); Lecce-Crotone (domani, ore 15.30); Cittadella- Benevento (domani, ore 15.30); Como-Cosenza (domani, ore 15.30); Brescia- Frosinone (domani, 15:30). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb.(Adnkronos) - Idelle partite valide per ladiB: Monza-Pisa 1-2; Parma-Ternana 2-3; Reggina-Pordenone 2-0; Ascoli-Alessandria 3-0; Vicenza-Spal 1-1. Perugia-Cremonese (oggi 16:15); Lecce-Crotone (domani, ore 15.30); Citta- Benevento (domani, ore 15.30); Como-Cosenza (domani, ore 15.30); Brescia- Frosinone (domani, 15:30).

Advertising

CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - SkySport : JUVENTUS-TORINO 1-1 Risultato finale ? ? #DeLigt (13’) ? #Belotti (62’) ? #JuventusTorino ? - sportmediaset : Serie A: #JuventusTorino 1-1, Belotti frena la corsa Champions dei bianconeri. #SportMediaset… - sportli26181512 : Brio: 'Derby show, De Ligt e Bremer i migliori centrali in A. E in Europa...': Parola di Brio: 'Derby show, De Ligt… - FilippoM15 : RT @Como_1907: ? Sono ancora disponibili i biglietti per i settori di Curva, Distinti e Tribuna per la gara Como – Cosenza in programma dom… -