Calcio | nuovo partner per l’Atalanta ufficiale l’accordo con Stephen Pagliuca

(Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo dodici anni di presidenza guidata da Antonio Percassi,è pronta a modificare il proprio assetto societario, in virtù delufficializzato con l’imprenditore, co-chairman di Bain Capital, fondo d’investimento internazionale., insieme ai suoi soci, si è accaparrato il 55% della holding La Dea SRL, detentrice dell’85% delle quote sociali della società, il tutto per una cifra di oltre 400 milioni di euro, ampliando così i propri interessi nel mondo dello sport, dopo essere diventato comproprietario dei Boston Celtics, franchigia NBA., Europa League 2021-2022: Djimsiti regala il successo al, la Lazio cede contro il Porto Antonio Percassi resta presidente, mentre il figlio Luca ricoprirà ancora il ruolo di ...

I Percassi rimangono il principale singolo azionista, mentre Stephen Pagliuca è il nuovo Co-chairman del club. Il gruppo di nuovi investitori comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere. Anche per questo, la partnership si pone l'obiettivo di sviluppare ulteriormente il club.