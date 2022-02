Calcio: i baby Volpato e Bove salvano la Roma, con il Verona finisce 2-2 (Di sabato 19 febbraio 2022) Roma, 19 feb. - (Adnkronos) - I gol nella ripresa di due ragazzi della 'Primavera' Cristian Volpato ed Edoardo Bove, entrati da pochi minuti, salvano la Roma dal ko casalingo con il Verona. Dopo un primo tempo fallimentare chiuso sotto 0-2 per le reti di Barak al 5' e Tameze al 20', sono i due baby di 18 e 19 anni, a segno al 65' (Volpato) e all'84' (Bove) a regalare un punto a Mourinho espulso nel recupero dall'arbitro Pairetto per proteste. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, sei in meno della Juventus quarta, mentre gli scaligeri sono noni a quota 37. Senza dieci giocatori tra Covid, squalifiche e infortuni, ultimo quello di Zaniolo che è andato in tribuna per precauzione, Mourinho alza Maitland-Niles sulla linea ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022), 19 feb. - (Adnkronos) - I gol nella ripresa di due ragazzi della 'Primavera' Cristianed Edoardo, entrati da pochi minuti,ladal ko casalingo con il. Dopo un primo tempo fallimentare chiuso sotto 0-2 per le reti di Barak al 5' e Tameze al 20', sono i duedi 18 e 19 anni, a segno al 65' () e all'84' () a regalare un punto a Mourinho espulso nel recupero dall'arbitro Pairetto per proteste. In classifica i capitolini sono settimi con 41 punti, sei in meno della Juventus quarta, mentre gli scaligeri sono noni a quota 37. Senza dieci giocatori tra Covid, squalifiche e infortuni, ultimo quello di Zaniolo che è andato in tribuna per precauzione, Mourinho alza Maitland-Niles sulla linea ...

