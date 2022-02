**Calcio: Atalanta, famiglia Percassi cede 55% quote all'americano Pagliuca** (2) (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) - Antonio Percassi, Presidente dell'Atalanta, ha dichiarato: “Abbiamo colto, con la mia famiglia, questa opportunità, con l'obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. L'Atalanta, nelle cui file militavo negli anni '60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita“. Stephen Pagliuca, futuro co-chairman dell'Atalanta, ha così commentato: “Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la famiglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) (Adnkronos) - Antonio, Presidente dell', ha dichiarato: “Abbiamo colto, con la mia, questa opportunità, con l'obiettivo di far crescere la nostra squadra scegliendo di rimanere legati al Club, che in oltre dieci anni abbiamo portato a risultati che forse nessuno si sarebbe aspettato da una squadra di provincia. L', nelle cui file militavo negli anni '60 è nel mio cuore così come è nel cuore di migliaia di tifosi che la supportano. Ci attendono grandi sfide e la mia convinzione è che la Partnership con investitori di così alto profilo non potrà che accelerare il nostro percorso di crescita“. Stephen Pagliuca, futuro co-chairman dell', ha così commentato: “Siamo estremamente felici di entrare in partnership con la...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - Gazzetta_it : Conferme dagli Usa: Pagliuca pronto a rilevare l'Atalanta - Gazzetta_it : Gasperini non parla, furia Marino: 'Szczesny da rosso e c'era un rigore per noi' - forzaroma : Serie A, ufficiale la cessione del 55% delle quote dell'Atalanta #ASRoma - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: #UFFICIALE – ??? #Atalanta, ecco l’annuncio di una nuova partnership societaria 'Il gruppo di nuovi investitori comprend… -