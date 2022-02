Caicedo, debutto in nerazzurro rimandato? Arrivano brutte notizie! (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex attaccante del Genoa acquistato nel corso del mercato di gennaio era tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio che lo aveva colpito al suo arrivo. Nonostante gli allenamenti alla Pinetina però, la sua condizione fisica non è ancora ottimale, quindi, come riporta il Corriere dello Sport, sarà improbabile vederlo scendere in campo durante Inter-Sassuolo, partita prevista domenica alle 18. Caicedo – Inter – campionato Inzaghi e i tifosi dell’Inter pertanto, dovranno aspettare ancora un po’ prima di poterlo vedere scendere in campo, anche solo per qualche minuto. Chiara Dell’Orto Leggi su rompipallone (Di sabato 19 febbraio 2022) L’ex attaccante del Genoa acquistato nel corso del mercato di gennaio era tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio che lo aveva colpito al suo arrivo. Nonostante gli allenamenti alla Pinetina però, la sua condizione fisica non è ancora ottimale, quindi, come riporta il Corriere dello Sport, sarà improbabile vederlo scendere in campo durante Inter-Sassuolo, partita prevista domenica alle 18.– Inter – campionato Inzaghi e i tifosi dell’Inter pertanto, dovranno aspettare ancora un po’ prima di poterlo vedere scendere in campo, anche solo per qualche minuto. Chiara Dell’Orto

