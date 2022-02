Advertising

paferro : (Chi ha sbagliato? Pagliuca?) ++ Calcio: businessman Pagliuca acquista il 55% dell'Atalanta ++ -

Ultime Notizie dalla rete : Businessman Pagliuca

L' Atalanta ha ufficializzato " la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dalStephen, Managing Partner e Co - owner dei Boston Celtics, oltre che Co - chairman di Bain Capital, uno dei principali fondi di investimento al mondo ".e soci entrano ...("Atalanta" o il "Club") annuncia la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dalStephen, Managing Partner e Co ...Bergamo, 19 febbraio 2022 - L'Atalanta ha ufficializzato "la sottoscrizione di un accordo di partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca ...L'Atalanta ha ufficializzato "la sottoscrizione di un accordo di Partnership tra la famiglia Percassi e un gruppo di investitori capitanati dal businessman Stephen Pagliuca, Managing Partner e ...