Bundesliga: vincono Hoffenheim, Bielefeld e Friburgo. Pari Bochum. LIVE: Colonia-Eintracht 0-0 (Di sabato 19 febbraio 2022) Il sabato della Bundesliga ha visto le importanti vittorie esterne di Hoffenheim e Friburgo per due a uno rispettivamente su Wolfsburg e Union... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Il sabato dellaha visto le importanti vittorie esterne diper due a uno rispettivamente su Wolfsburg e Union...

Advertising

sportli26181512 : Bundesliga, vincono #Friburgo e Hoffeheim: è lotta per il 4° posto: Nelle altre gare del pomeriggio il Bochum pareg… - sportface2016 : #Bundesliga 2021/2022: #ArminiaBielefeld ormai inarrestabile, vincono anche #Hoffenheim e #Friburgo - sportli26181512 : #Leverkusen ko sul campo del #Mainz: Schick segna e si infortuna: L'ex romanista sblocca il risultato, ma è costret… - sportli26181512 : Bayer Leverkusen-Stoccarda: video, gol e highlights: Il match valido per la ventiduesima giornata della Bundesliga… - CalcioPillole : I risultati delle cinque partite di questo pomeriggio in #Bundesliga. Sorprendente sconfitta per il #Bayern. Sorrid… -