Bremer si mette in tasca Vlahovic, il Toro 40 milioni? Asta aperta (quasi) a tutti (Di sabato 19 febbraio 2022) per il difensore più in forma della Serie A Il Torino ci ha scherzato su nel giorno dopo il Derby della Mole. Foto di una tasca di jeans sbattuta sui social e classico sfottò da stracittadina: «POV: tasca di Bremer. Le migliori dieci cosa da metterci dentro». Guarda caso ai tifosi granata è venuto in mente il nome di Dusan Vlahovic, cancellato dalla spaventosa prestazione del brasiliano allo Stadium. Cancellato pure il tweet del Toro che alla fine ha preferito non scaldare ulteriormente gli animi. Nessuna marcia indietro invece sulle parole del dt Vagnati che nel pre partita ha risposto così a chi gli chiedeva dell’interesse della stessa Juve per Bremer: «Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto Bremer in questi anni sono ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 febbraio 2022) per il difensore più in forma della Serie A Il Torino ci ha scherzato su nel giorno dopo il Derby della Mole. Foto di unadi jeans sbattuta sui social e classico sfottò da stracittadina: «POV:di. Le migliori dieci cosa darci dentro». Guarda caso ai tifosi granata è venuto in mente il nome di Dusan, cancellato dalla spaventosa prestazione del brasiliano allo Stadium. Cancellato pure il tweet delche alla fine ha preferito non scaldare ulteriormente gli animi. Nessuna marcia indietro invece sulle parole del dt Vagnati che nel pre partita ha risposto così a chi gli chiedeva dell’interesse della stessa Juve per: «Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fattoin questi anni sono ...

Advertising

FantaStrego : Bremer mette di nuovo nel taschino Vlahovic. Che giocatore - p_in_algeri : @Federico_FR24 Beh ma Bremer ha anche una progressione alla Lucio che i nostri non hanno che lo mette in condizione… - Daniele91Nap : @pasquale_caos La stessa gente che sotto i tweet di Bremer mette l'immagine di Osimhen che anticipa Buongiorno Qu… - __voorpret : @stefanoocortii @19cecilia06 E ci sta, nessuno mette in dubbio le qualità di Bremer, anzi. Io difendo il fenomeno… - franco_zanco : @F1N1no E lo stesso vale per molte altre squadre. Al toro può mancare Praet o Bremer. Mette Djidji e Pjaca e cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Bremer mette Il Toro incorna la Zebra: Vlahovic surclassato da Bremer Un Brekalo impazzito scarica di tacco a Mandragora che senza pensarci due volte mette paura alla difesa della vecchia signora, fuori di poco. Sarà l'ultima occasione vera del match. Bremer ha vinto ...

Juventus, Cassano inorridito dalla mossa di Allegri: Non si può vedere Ci mette forza di volontà, fisico e sportellate, ma è sempre solo. Morata e Dybala devono fare i ... Per Vieri il Torino ha giocato meglio nel derby Severo il giudizio anche di Vieri: 'Bremer - Vlahovic ...

Bremer mette in tasca Vlahovic, il Toro 40 milioni? Asta aperta quasi a tutti Calcio News 24 Juventus, pronta l’offerta per Lautaro Martinez: contratto da re Il due a zero di San Siro mette l’Inter in una situazione complicatissima in ... parliamo del confronto tra Vlahovic e Bremer. L’attaccante serbo ha portato fisicità, qualità e soprattutto gol ...

Serie A, pagelle Juventus-Torino 1-1: flop per Vlahovic Bremer 7– Al posto giusto nel momento giusto ... mentre a livello tecnico non eccelle facendosi sempre bloccare da De Ligt. Mette in affanno Pellegrini nel corso del primo tempo (dal 79 ...

Un Brekalo impazzito scarica di tacco a Mandragora che senza pensarci due voltepaura alla difesa della vecchia signora, fuori di poco. Sarà l'ultima occasione vera del match.ha vinto ...Ciforza di volontà, fisico e sportellate, ma è sempre solo. Morata e Dybala devono fare i ... Per Vieri il Torino ha giocato meglio nel derby Severo il giudizio anche di Vieri: '- Vlahovic ...Il due a zero di San Siro mette l’Inter in una situazione complicatissima in ... parliamo del confronto tra Vlahovic e Bremer. L’attaccante serbo ha portato fisicità, qualità e soprattutto gol ...Bremer 7– Al posto giusto nel momento giusto ... mentre a livello tecnico non eccelle facendosi sempre bloccare da De Ligt. Mette in affanno Pellegrini nel corso del primo tempo (dal 79 ...