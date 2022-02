Bonus edilizi, per le aziende arriva l’obbligo di applicare i contratti nazionali firmati dai sindacati più rappresentativi (Di sabato 19 febbraio 2022) Insieme alla revisione della stretta sulle frodi arrivano anche norme che obbligano da ora in poi le imprese, per ottenere i Bonus edilizi, ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Incentivi per la riqualificazione energetica e sismica e SuperBonus dovrebbero così contribuire alla lotta contro le morti sul lavoro. Venerdì il consiglio dei ministri, infatti, ha dato via libera alla norma proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in base alla quale i Bonus non potranno essere riconosciuti per lavori edili quelli “eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 febbraio 2022) Insieme alla revisione della stretta sulle frodino anche norme che obbligano da ora in poi le imprese, per ottenere i, adai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato daimaggiormente. Incentivi per la riqualificazione energetica e sismica e Superdovrebbero così contribuire alla lotta contro le morti sul lavoro. Venerdì il consiglio dei ministri, infatti, ha dato via libera alla norma proposta dal ministro del Lavoro Andrea Orlando in base alla quale inon potranno essere riconosciuti per lavori edili quelli “eseguiti da datori di lavoro che non applicano icollettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni ...

