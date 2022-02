Bologna, scoperta choc: trovati feti e resti umani in barili industriali (Di sabato 19 febbraio 2022) Un vero e proprio giallo, sul quale sono ancora in corso le indagini. La squadra Mobile di Bologna sta cercando di chiarire la provenienza di una quarantina di fusti gialli con all'interno feti e resti umani. A dare l'allarme, mercoledì sera, un ragazzo di origine sinti, che raccoglie ferro con il suo camioncino nelle aziende della zona, chiamato dal titolare di una società che si occupa di svuotare cantine e magazzini.Area sotto sequestroL'area, dopo il sopralluogo, è stata messa sotto sequestro. I resti sono immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide oppure un'altra sostanza per la conservazione medica dei corpi. Il sospetto è che si tratti di uno smaltimento illegale da parte di qualche ospedale o clinica. Gli investigatori hanno già iniziato a sentire i primi testimoni per ricostruire ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 19 febbraio 2022) Un vero e proprio giallo, sul quale sono ancora in corso le indagini. La squadra Mobile dista cercando di chiarire la provenienza di una quarantina di fusti gialli con all'interno. A dare l'allarme, mercoledì sera, un ragazzo di origine sinti, che raccoglie ferro con il suo camioncino nelle aziende della zona, chiamato dal titolare di una società che si occupa di svuotare cantine e magazzini.Area sotto sequestroL'area, dopo il sopralluogo, è stata messa sotto sequestro. Isono immersi in un liquido che potrebbe essere formaldeide oppure un'altra sostanza per la conservazione medica dei corpi. Il sospetto è che si tratti di uno smaltimento illegale da parte di qualche ospedale o clinica. Gli investigatori hanno già iniziato a sentire i primi testimoni per ricostruire ...

Advertising

Adnkronos : #Bologna, feti e resti umani all'interno di 40 fusti: scoperta choc a Granarolo. - repubblica : Feti e altri resti umani nei barili dei rifiuti industriali: scoperta shock a Granarolo - Corriere : «Butta via questi barili». Ma dentro ci sono feti e resti umani: la scoperta in un capannone - KarinCGomes : RT @SkyTG24: Bologna, scoperta choc: trovati feti e resti umani in barili industriali - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Bologna, scoperta choc: trovati feti e resti umani in barili industriali -