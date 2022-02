Bollettino Covid oggi, sabato 19 febbraio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco il Bollettino riguardante l’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di sabato 19 febbraio 2022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito della pandemia di Covid-19. Di seguito i dati pubblicati nel Bollettino odierno, importanti per comprendere l’effettivo impatto del virus pandemico sul territorio nazionale. oggi si registrano 50.534 nuovi contagi, 252 morti, 84.767 guariti, 123.180 tamponi molecolari, 953 in terapia intensiva, 13.387 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 34.344 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.369.778. IL Bollettino regione PER ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Ecco ilriguardante l’emergenza Coronavirus, aggiornato alla giornata di192022 per quel che riguarda il territorio nazionale. Nuova giornata di analisi della curva epidemiologica del nostro Paese nell’ambito della pandemia di-19. Di seguito i dati pubblicati nelodierno, importanti per comprendere l’effettivo impatto del virus pandemico sul territorio nazionale.si registrano 50.534 nuovi, 252, 84.767, 123.180 tamponi molecolari, 953 in terapia intensiva, 13.387 nei reparti ordinari. Inoltre, sono 34.344 in meno gli attualmente positivi per un totale di 1.369.778. ILPER ...

