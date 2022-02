Bolivia, manifestanti impediscono ricovero ex presidente (Di sabato 19 febbraio 2022) manifestanti che sostengono il governo in Bolivia hanno impedito il ricovero in ospedale, ordinato da un giudice, dell'ex presidente Jeanine Añez, incarcerata da marzo 2021 e in sciopero della fame ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022)che sostengono il governo inhanno impedito ilin ospedale, ordinato da un giudice, dell'exJeanine Añez, incarcerata da marzo 2021 e in sciopero della fame ...

Cile: Iquique, nuove tensioni e vandalismi contro i migranti venezuelani. Diocesi, "serve atteggiamento di dialogo fruttuoso" ...che entrano in Cile attraverso il deserto alla frontiera con la Bolivia ", un accampamento di venezuelani è stato oggetto di atti violenti e vandalici. I fatti sono accaduti mentre i manifestanti si ...

Tutte le Costituzioni sono verdi sulla carta La Bolivia nel 2009 e l’Ecuador nel 2008, dopo l’arrivo al potere rispettivamente di Evo Morales e Rafael Correa introducono una nuova narrativa costituzionale rispetto ai rapporti con la natura e ...

