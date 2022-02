Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: ecco chi può circolare (e chi no) (Di sabato 19 febbraio 2022) Torna la domenica ecologica a Roma e domani, 20 febbraio, ci sarà un Blocco del traffico, l’ennesimo per lottare contro lo smog e l’inquinamento. Si tratta della terza domenica ecologica della stagione invernale e nella fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, ci sarà lo stop al traffico privato, con alcune deroghe ed eccezioni. Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: chi può circolare Come si legge sul sito di Roma Mobilità, ci sono alcune deroghe. Via libera, ad esempio, alle auto a benzina Euro 6, alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 febbraio 2022) Torna laecologica ae domani, 20, ci sarà undel, l’ennesimo per lottare contro lo smog e l’inquinamento. Si tratta della terzaecologica della stagione invernale e nella fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, ci sarà lo stop alprivato, con alcune deroghe ed eccezioni.del20: chi puòCome si legge sul sito diMobilità, ci sono alcune deroghe. Via libera, ad esempio, alle auto a benzina Euro 6, alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive, ai ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi. ...

Advertising

riccardo_fra : Il #CDM ha accolto il nostro appello contro il blocco della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ora via… - filippo28155236 : RT @MarsellaLuca: Tre ragazzi del Blocco Studentesco sono stati denunciati a Roma per “vilipendio alle istituzioni costituzionali” per aver… - lmasculolegato : RT @MarsellaLuca: Tre ragazzi del Blocco Studentesco sono stati denunciati a Roma per “vilipendio alle istituzioni costituzionali” per aver… - CorriereCitta : Blocco del traffico a Roma domenica 20 febbraio 2022: ecco chi può circolare (e chi no) - per_tanto : RT @ChanceGardiner: Riferiscono che tre ragazzi del Blocco Studentesco sarebbero stati denunciati a Roma per “vilipendio alle istituzioni c… -