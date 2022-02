Biologo no - vax morto di Covid, indagato il medico che lo ha esentato dal vaccino. 'Lo rifarei' (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la morte del Biologo nutrizionista no - vax Franco Trinca , la Procura di Perugia indaga sull'esenzione dal vaccino che lo stesso Trinca aveva ricevuto. E le indagini hanno portato all'iscrizione ... Leggi su leggo (Di sabato 19 febbraio 2022) Dopo la morte delnutrizionista no - vax Franco Trinca , la Procura di Perugia indaga sull'esenzione dalche lo stesso Trinca aveva ricevuto. E le indagini hanno portato all'iscrizione ...

