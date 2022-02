Bilancio | Carifermo traina la ripartenza | crescono gli aiuti per famiglie e imprese

Advertising

FERMO - Il Cda della Cassa di Risparmio di Fermo ha approvato gli schemi direlativi all'esercizio 2021. I dati dimostrano il ruolo svolto verso le imprese e le famiglie nel delicato momento post pandemico, decisivo per la ripartenza. I crediti in bonis lordi hanno ...... lo scorso 8 febbraio, ha approvato gli schemi direlativi all'esercizio 2021. I dati ...si conferma una realtà solida, con strategie chiare, ampia flessibilità e mirati progetti di ...FERMO - Il Cda della Cassa di Risparmio di Fermo ha approvato gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2021 ... largamente superiore ai requisiti normativi. Dinque la Carifermo si conferma una ...Il ruolo svolto dalla Cassa di Risparmio di Fermo, verso le imprese e le famiglie nel delicato momento post pandemico, decisivo per la ripartenza economica è sintetizzato dagli schemi di bilancio ...