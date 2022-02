Biden | “Sono convinto che la Russia invaderà l’Ucraina” Tensione alle stelle | soldato ucraino ucciso nel Donbass

(Di sabato 19 febbraio 2022) Non cala lain Ucraina, dove continuano i combattimenti nella regione del. Il presidente degli Stati Uniti Joesi è dichiaratoche ladi Vladimir Putin sia pronta a invadere il vicino, aprendo di fatto un conflitto catastrofico per l’Europa. Nonostante le rassicurazioni del Cremlino, che nega la volontà di invasione, i separatisti filo-russi nell’Est del Paese hanno chiamato a una mobilitazione generale, evacuando nel frattempo donne e bambini. Un treno con circa mille rifugiati è arrivato a Rostov, nellameridionale, mentre a Donetsk e Lugansk si registrano esplosioni.che Putin sia pronto a invadere: “Mirano a Kiev” Il presidentedalla Casa Bianca ha esposto le ...

... STATO DI EMERGENZA PROROGATO, E FDA NON APPROVA VACCINO UNDER - 5 In ogni caso, nonda escludere novità nelle prossime settimane dall'amministrazione, nel frattempo la Fda , l'Agenzia del ...ha intanto parlato della situazione accusando la Russia di voler 'provocare l'Ucraina e di creare false giustificazioni per una guerra contro Kiev' . Il presidente Usa ha poi proseguito: '...Gli Usa hanno ragione di credere che la Russia "intende attaccare" l'Ucraina nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane. "Sono convinto che Vladimir Putin ha preso la decisione di invadere", ha ...A Monaco sono previsti incontri con la vicepresidente Usa, Kamala Harris, con il premier britannico, Boris Johnson, e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Il presidente americano Joe Biden aveva ...