Biden: la Russia ha già deciso di attaccare l'Ucraina. Putin: la crisi sta peggiorando (Di sabato 19 febbraio 2022) Situazione drammatica nella regione filorussa del Donbass. Il presidente Usa si dice convinto che Mosca aspetti solo un pretesto. Al via oggi a Monaco la conferenza per la sicurezza: per la prima ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 febbraio 2022) Situazione drammatica nella regione filorussa del Donbass. Il presidente Usa si dice convinto che Mosca aspetti solo un pretesto. Al via oggi a Monaco la conferenza per la sicurezza: per la prima ...

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Nonostante i tentativi della Russia di dividerci, siamo rimasti uniti, Usa e alleati europei sono in sinto… - Adnkronos : Crisi #Ucrainarussia, Biden: "Possibile attacco russo nei prossimi giorni'. - Agenzia_Ansa : La Russia cerca di provocare l'Ucraina e di creare 'false giustificazioni' per una guerra contro Kiev, ha detto Bid… - MaranAlessandro : Una delle regole strategiche più importanti, scrive Fareed Zakaria nella sua rubrica settimanale, è quella di divid…