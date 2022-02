Berrettini nei quarti a Rio | ora c' è Alcaraz Avanti anche Fognini

Advertising

WeAreTennisITA : E questa notte a Rio torna Matteo Berrettini ?? Matteo esordirà dopo la mezzanotte italiana contro Thiago Monteiro.… - infoitsport : Berrettini e Fognini nei quarti a Rio in un torneo tormentato dalla pioggia - zazoomblog : Rio 2° turno: Berrettini-Monteiro sono al terzo set ma piove. Fognini già nei quarti - #turno: #Berrettini-Monteir… - purtroppobea : @pensierivforme cominciamo a raccogliere “disgrazie capitate a matteo berrettini nei tornei che ha giocato” - Sebastiano73 : Non giudico, la mia è solo un parlare. La famiglia di #berrettini è spesso presente nei tornei del figlio, lo è sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini nei

Matteo, testa di serie numero 1, batte il brasiliano Thiago Monteiro 6 - 4 6 - 7 (6) 6 - 3 e approda ai quarti del torneo Atp 500 sulla terra rossa di Rio de Janeiro, in un torneo tormentato dalla ...L'avvio di match è stato ottimo di, che ha trovato subito il break nel terzo game. Un break poi difeso abbastanza agevolmente dal romanopropri turni di battuta, con Matteo che ha chiuso la prima frazione sul 6 - 4. Nel ...Berrettini b. T. Monteiro 6-4 6-7(6 ... Queste titubanze finiscono per farlo impantanare in scambi più lunghi nei quali Monteiro si sente più a suo agio al momento e lo portano a offrire una ...Per la terza volta nel giro di pochi mesi Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz saranno uno di fronte all’altro. L’italiano e lo spagnolo diventeranno protagonisti nella terza condizione di gioco diversa ...