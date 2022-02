Berrettini-Alcaraz oggi, ATP Rio 2022: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 19 febbraio 2022) Meteo permettendo, non prima delle 19.00 italiane Matteo Berrettini scenderà in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare i quarti di finale del torneo sulla terra rossa brasiliana. Il nome del prossimo avversario è lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il romano, dopo aver sconfitto a fatica il brasiliano Thiago Monteiro, dovrà vedersela contro il talentuoso iberico che anche sulla terra ha confermato di sapersi esprimere ad altissimo livello. Non scintillante come al solito il successo contro Federico Delbonis, ma alla fine l’allievo di Juan Carlos Ferrero ha saputo chiudere in due set. Una partita difficile quindi, ricordando i precedenti: vittoria di Alcaraz a Vienna (Austria) nel 2021 per 6-1 6-7 (2) 7-6 (5); vittoria di Berrettini agli Australian Open per 6-2 7-6 (3) 4-6 2-6 7-6 (5). ATP Rio 2022: ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Meteo permettendo, non prima delle 19.00 italiane Matteoscenderà in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare i quarti di finale del torneo sulla terra rossa brasiliana. Il nome del prossimo avversario è lo spagnolo Carlos. Il romano, dopo aver sconfitto a fatica il brasiliano Thiago Monteiro, dovrà vedersela contro il talentuoso iberico che anche sulla terra ha confermato di sapersi esprimere ad altissimo livello. Non scintillante come al solito il successo contro Federico Delbonis, ma alla fine l’allievo di Juan Carlos Ferrero ha saputo chiudere in due set. Una partita difficile quindi, ricordando i precedenti: vittoria dia Vienna (Austria) nel 2021 per 6-1 6-7 (2) 7-6 (5); vittoria diagli Australian Open per 6-2 7-6 (3) 4-6 2-6 7-6 (5). ATP Rio: ...

